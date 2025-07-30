Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Das Liebesmahl

ATVStaffel 11Folge 4vom 30.07.2025
Das Liebesmahl

Das LiebesmahlJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 4: Das Liebesmahl

49 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 16

Die beiden jungen Thailänderinnen, um die sich Michi und Daniel bemühen, sind – zur Verwunderung aller – nicht auf Nimmerwiedersehen verschwunden, sondern tatsächlich wieder aufgetaucht. Statt Flucht also ein Wiedersehen –in einer Muay-Thai-Trainingsstätte am Rande von Pattaya. Hier zählt nicht, wer den dicksten Bizeps hat, sondern wer die beste Technik mitbringt und wer am längsten durchhält, ohne die Fassung zu verlieren.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen