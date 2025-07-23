Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

Nissels Rückkehr

ATVStaffel 11Folge 2vom 23.07.2025
Nissels Rückkehr

Nissels RückkehrJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 2: Nissels Rückkehr

46 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 16

Während sich die Junggesellen in ihrer ungestümen Art durch unbekanntes Terrain schlagen, beobachten der erfahrene Lovecoach Robert Nissel und seine ebenso meinungssichere Frau das Treiben mit hochgezogener Augenbraue. Ihre Bilanz: Was als Abenteuer beginnt, endet oft in Erkenntnis – oder wenigstens in Verwunderung.

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

