Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Nissels Rückkehr
46 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 16
Während sich die Junggesellen in ihrer ungestümen Art durch unbekanntes Terrain schlagen, beobachten der erfahrene Lovecoach Robert Nissel und seine ebenso meinungssichere Frau das Treiben mit hochgezogener Augenbraue. Ihre Bilanz: Was als Abenteuer beginnt, endet oft in Erkenntnis – oder wenigstens in Verwunderung.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4