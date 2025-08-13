Das Geschäft mit der Liebe
Folge 8: Der Liebeskater
47 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
Beim Karaoke-Abend in Kasachstan eskaliert die Situation. Gerhard sonnt sich in der Gunst der Damen und Max verliert die Nerven. Damit ist auch endgültig der letzte Rest an Anziehungskraft verflogen. Der Abend endet im Desaster, die Stimmung ist im Keller. Selbst Gerhard will mit Max nichts mehr zu tun haben.
Das Geschäft mit der Liebe
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4