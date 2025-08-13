Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Der Liebeskater

ATVStaffel 11Folge 8vom 13.08.2025
Der Liebeskater

Der LiebeskaterJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 8: Der Liebeskater

47 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Beim Karaoke-Abend in Kasachstan eskaliert die Situation. Gerhard sonnt sich in der Gunst der Damen und Max verliert die Nerven. Damit ist auch endgültig der letzte Rest an Anziehungskraft verflogen. Der Abend endet im Desaster, die Stimmung ist im Keller. Selbst Gerhard will mit Max nichts mehr zu tun haben.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen