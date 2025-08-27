Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 11Folge 11vom 27.08.2025
Das Geschäft mit der Liebe

46 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 16

In der Slowakei verschaut sich Alex in die junge Slowakin „Kika“. Die bleibt allerdings gelassen, zu gelassen für seinen Geschmack. Denn wenn das Objekt der Begierde nicht sofort in Ohnmacht fällt, ist der romantische Funke schnell wieder erloschen. Zumindest auf seiner Seite.

