Das Geschäft mit der Liebe
Folge 11: Die Sprache der Liebe
46 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 16
In der Slowakei verschaut sich Alex in die junge Slowakin „Kika“. Die bleibt allerdings gelassen, zu gelassen für seinen Geschmack. Denn wenn das Objekt der Begierde nicht sofort in Ohnmacht fällt, ist der romantische Funke schnell wieder erloschen. Zumindest auf seiner Seite.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4