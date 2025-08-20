Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 11Folge 10vom 20.08.2025
Folge 10: Der Flirt Flüsterer

44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 16

Thomas Maurer hat eine klare Vorstellung von seiner Traumfrau. Am besten eine aus dem Osten, die dem Mann jeden Wunsch von den Lippen abliest und sich brav unterordnet. In Österreich sei so etwas laut Maurer unmöglich. Nun will der selbsternannte Flirt-Flüsterer seine Expertise weitergeben, an Max und Alex, zwei österreichische Herren mit großen Ansprüchen und überschaubarem Erfolg. Sie sollen sich gegenseitig auffangen, wenn die nächste Frau wieder Reißaus nimmt.

