Das Geschäft mit der Liebe
Folge 6: Die Liebesinsel
47 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 16
Während Mario an sich selbst scheitert, läuft es für seine Mitreisenden besser – zumindest kurzzeitig. Daniel und Michi kommen Pan und Gung bei einer ausgelassenen Partynacht näher. Selbst Daniel, sonst eher emotional im Tiefschlaf, zeigt plötzlich Anzeichen von Gefühlen. Doch wie immer, wenn es gerade romantisch wird, platzt irgendeiner der Herren mit der feinsinnigen Subtilität eines Presslufthammers dazwischen.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4