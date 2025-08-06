Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

Die Liebesinsel

ATVStaffel 11Folge 6vom 06.08.2025
Die Liebesinsel

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 6: Die Liebesinsel

47 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 16

Während Mario an sich selbst scheitert, läuft es für seine Mitreisenden besser – zumindest kurzzeitig. Daniel und Michi kommen Pan und Gung bei einer ausgelassenen Partynacht näher. Selbst Daniel, sonst eher emotional im Tiefschlaf, zeigt plötzlich Anzeichen von Gefühlen. Doch wie immer, wenn es gerade romantisch wird, platzt irgendeiner der Herren mit der feinsinnigen Subtilität eines Presslufthammers dazwischen.

