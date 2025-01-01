Das Internat
Folge 17: Folge 17
14 Min.Ab 12
Anstatt der Polizei, kommen Mike und Sophie mit einem genialen Trick zur Hilfe und schlagen Günter in die Flucht. Doch auch Alex stellt sich als Komplizin und raus und haut gemeinsam mit den anderen Gangstern ab. Ein paar Kilometer weiter überschlagen sich die Ereignisse für die Internatsschüler. Sophie findet die Wahrheit über Fabian heraus und Nick erfährt, dass ihre Mutter im Sterben liegt...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios