Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 4

JoynStaffel 3Folge 4
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 4: Folge 4

15 Min.Ab 12

Lenny gesteht Kat, wie seine erste Liebe damals ums Leben gekommen ist und dass er sich bis heute Vorwürfe macht. Ella und Nick finden ihren Spaß daran sich über Sophies Sexleben auszulassen und Mike begrüßt seine Freunde in seinem neuen Pizzaladen. Auch in Toni und Sophies Beziehung versucht Toni nochmal alles, während Sophie eher Augen für andere Männer hat. Ist es für die beiden vielleicht schon zu spät?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen