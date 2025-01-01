Das Internat
Folge 4: Folge 4
15 Min.Ab 12
Lenny gesteht Kat, wie seine erste Liebe damals ums Leben gekommen ist und dass er sich bis heute Vorwürfe macht. Ella und Nick finden ihren Spaß daran sich über Sophies Sexleben auszulassen und Mike begrüßt seine Freunde in seinem neuen Pizzaladen. Auch in Toni und Sophies Beziehung versucht Toni nochmal alles, während Sophie eher Augen für andere Männer hat. Ist es für die beiden vielleicht schon zu spät?
