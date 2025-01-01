Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Internat

Folge 19

JoynStaffel 3Folge 19
Folge 19

Folge 19Jetzt kostenlos streamen

Das Internat

Folge 19: Folge 19

15 Min.Ab 12

Ella möchte zur Beerdigung von Nicks Mutter nach Los Angeles fliegen und somit auch Nicks Familie kennenlernen. Mias schlauer Plan geht auf und Frau Maier-Stäblein sieht Fabians wahres Gesicht. Nur zwischen Lenny und Zoe scheint alles gut zu laufen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Internat
Joyn
Das Internat

Das Internat

Alle 4 Staffeln und Folgen