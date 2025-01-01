Zum Inhalt springenBarrierefrei
16 Min.Ab 12

Der neue Internatsschüler Fonsi versucht mit aller Kraft bei seiner Lehrerin Frau Kovac zu landen und zeigt dabei gerne was er hat. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten zwischen Lenny und Fonsi entsteht nun eine richtige Freundschaft. Für einen gemeinsamen Abschied von Aiden finden sich die F.LYs zu einer gemeinsam Trauerfeier ein, auf der viel verarbeitet wird. Am Ende des Tages kommt es noch zu einer unerwarteten Wendung, als Lenny sein dunkles Geheimnis auspackt.

