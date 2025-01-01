Das Internat
Folge 20: Folge 20
16 Min.Ab 12
Die Polizei verhaftet Fabian und im Internat kann mit Blick auf einen gemeinsam Urlaub wieder Ruhe einkehren. Doch das Drama scheint für die F.LY-Schüler kein Ende zu nehmen. Mike warnt die Anderen, dass Schmolke aus der Psychatrie ausgebrochen ist, doch die Info scheint zu spät zu kommen...
