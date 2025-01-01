Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Internat

Folge 10: Folge 10

15 Min.Ab 12

Toni gewinnt zu aller Überraschung das Pokerturnier und schwebt im Geldrausch. Aber Ben wird immer misstrauischer und merkt, dass Tonis Stories Löcher aufweisen. Die Rektorin hat nun endlich vertrauen in Jeannie und ihren neuen Freund Fabian gefunden.

