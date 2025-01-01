Das Internat
Folge 13: Folge 13
18 Min.Ab 12
Fonsi merkt wie ernst es Lenny mit Zoe ist und er möchte sein bestes geben ihm zu helfen, was mehr oder weniger hilfreich ist. Toni hingeben verspielt mehr und mehr Geld, bis Günter kurzer Hand seine Liebe Alex entführt, bis er das Geld zurückzahlt. Seine letzte Option sieht er wieder einmal in Ben...
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
