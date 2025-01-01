Das Internat
Folge 9: Folge 9
16 Min.Ab 12
Im Internat dreht sich gerade alles um die Liebe. Zoe wird von Lenny und Fonsi angehimmelt und Mia & Ben, sowie Nick & Ella haben endlich eine Nacht ganz für sich. Toni ist ganz angetan von Alex und möchte unbedingt zu dem Pokerabend! Um nun an das nötige Geld zu kommen ist ihm kein Schachzug zu dreist. Ob das eine gute Idee ist?
Das Internat
© Joyn / Pantaflix Studios