Das Internat
Folge 2: Folge 2
13 Min.Ab 12
Mias Trauma stellt ihre Beziehung zu Ben auf den Prüfstand, doch Ben gibt so schnell nicht auf. Auch bei Toni und Sophie sieht es nicht besser aus, was das Internatsleben nicht gerade einfach gestaltet... Ben versucht seinen Fehler bei Kat wiedergutzumachen und heckt mit Pfarrer Meisner einen Plan aus. Toni und Sophie stürzen sich in ein ganz besonderes Abenteuer, aber ob das gut geht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Internat
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Pantaflix Studios