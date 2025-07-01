Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'AzurJetzt kostenlos streamen
Das Paradies in der Ferne
Folge 11: Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur
45 Min.Folge vom 01.07.2025
Die Côte d’Azur ist mehr als nur Glamour und Meer! Karl Ploberger entdeckt die sinnliche Seite der Riviera und begibt sich auf eine duftende Reise durch paradiesische Gärten voller Düfte und mediterraner Magie. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger
Das Paradies in der Ferne
