Das Paradies in der Ferne: "Und Action!": Los geht's an die Côte d'Azur
Das Paradies in der Ferne
Folge 8: Das Paradies in der Ferne: "Und Action!": Los geht's an die Côte d’Azur
2 Min.Folge vom 30.06.2025
Die richtige Location für die Moderation wurde gefunden. Jetzt heißt es "Action!" und los geht’s zu duftenden Traumgärten an der Côte d’Azur. Sendungshinweis: "Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur", 1. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2
Das Paradies in der Ferne
