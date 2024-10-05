Das Paradies in der Ferne: Das grüne Großherzogtum LuxemburgJetzt kostenlos streamen
Das Paradies in der Ferne
Folge 4: Das Paradies in der Ferne: Das grüne Großherzogtum Luxemburg
Ein kleines Land im Herzen Europas und das einzige Großherzogtum der Welt – das ist Luxemburg. Karl Ploberger begibt sich in einer neuen Ausgabe von "Das Paradies in der Ferne“ auf eine Entdeckungsreise durch "Das grüne Großherzogtum Luxemburg“. Das reichste Land Europas ist auch äußerst reich an grünen Paradiesen. In Luxemburg spiegeln die Gärten nicht nur die naturverbundene Seite der Bewohnerinnen und Bewohner wider, sondern auch die Geschichte und Vielfältigkeit des Landes. Der Höhepunkt von Karl Plobergers Reise ist ein exklusives Interview mit Großherzog Henri von Luxemburg inklusive Besichtigung der prachtvollen königlichen Gärten auf Schloss Berg. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick