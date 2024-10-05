Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Paradies in der Ferne: Das grüne Großherzogtum Luxemburg

ORF2Staffel 1Folge 4vom 05.10.2024
46 Min.Folge vom 05.10.2024

Ein kleines Land im Herzen Europas und das einzige Großherzogtum der Welt – das ist Luxemburg. Karl Ploberger begibt sich in einer neuen Ausgabe von "Das Paradies in der Ferne“ auf eine Entdeckungsreise durch "Das grüne Großherzogtum Luxemburg“. Das reichste Land Europas ist auch äußerst reich an grünen Paradiesen. In Luxemburg spiegeln die Gärten nicht nur die naturverbundene Seite der Bewohnerinnen und Bewohner wider, sondern auch die Geschichte und Vielfältigkeit des Landes. Der Höhepunkt von Karl Plobergers Reise ist ein exklusives Interview mit Großherzog Henri von Luxemburg inklusive Besichtigung der prachtvollen königlichen Gärten auf Schloss Berg. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger

ORF2
