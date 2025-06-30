Das Paradies in der Ferne: Gimbal im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Das Paradies in der Ferne
Folge 6: Das Paradies in der Ferne: Gimbal im Einsatz
2 Min.Folge vom 30.06.2025
Ab in den Wald zur ersten Moderation – mit der Kamera im Rückwärtsgang. Hoffentlich klappt’s beim ersten Versuch! Sendungshinweis: "Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur", 1. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2
