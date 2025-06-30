Das Paradies in der Ferne: Auf der Suche nach dem GartenparadiesJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Das Paradies in der Ferne: Auf der Suche nach dem Gartenparadies
2 Min.Folge vom 30.06.2025
Das Team begibt sich auf eine Reise durch Südfrankreich – auf der Suche nach dem Paradies in Form traumhafter Gärten zwischen Nizza und Menton. Mit vollgepacktem Auto geht’s mitten hinein in die Naturwunder der Côte d’Azur. Sendungshinweis: "Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur", 1. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2
