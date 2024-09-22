Das Paradies in der Ferne. Cornwall - Das Land der Rosamunde PilcherJetzt kostenlos streamen
Das Paradies in der Ferne
Folge 3: Das Paradies in der Ferne. Cornwall - Das Land der Rosamunde Pilcher
45 Min.Folge vom 22.09.2024
Atemberaubende Steilküsten, herrliche Strände, imposante Herrenhäuser und verträumte Gärten. Das ist die typische „Rosamunde Pilcher“-Landschaft in Cornwall. Hier wurden die Filme der 2019 verstorbenen Autorin gedreht. Karl Ploberger begibt sich auf einer Entdeckungsreise zu den Gartenparadiesen in Cornwall und den schönsten Schauplätzen. ORF/Ralph Huber-Blechinger
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Paradies in der Ferne
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0