Folge 9: Das Paradies in der Ferne: Pannen und Bastelkunst hinter den Kulissen
1 Min.Folge vom 30.06.2025
Ein kleines Drohnen-Missgeschick beim Dreh: Der „beste Kameramann der Welt“ streift mit der Drohne einen Baum - Mit Superkleber wird repariert, gefachsimpelt und improvisiert. Sendungshinweis: "Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur", 1. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2
