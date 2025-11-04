Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 13vom 04.11.2025
45 Min.Folge vom 04.11.2025

Karl Ploberger erkundet die üppig blühenden Gartenparadiese in und rund um Dublin. Romantisch, üppig und magisch - das sind Irlands Gärten. Neben einigen öffentlichen Anlagen stehen viele private Gärten und ein grünes Garten-Highlight auf dem Programm: das private Gartenreich des Bassisten der irischen Kult-Rockband U2, Adam Clayton, der Karl Ploberger seine Gartentüren öffnet. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger

