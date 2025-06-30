Das Paradies in der Ferne: Blumenpracht trifft TöpfereiJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Das Paradies in der Ferne: Blumenpracht trifft Töpferei
2 Min.Folge vom 30.06.2025
Das Team besucht einen außergewöhnlichen Garten: den "Jardin des Fleurs de Poterie" – einen Ort, der Blumenpracht und Töpferei kunstvoll verbindet. Besonders beeindruckend: Mauern, die bepflanzt und gleichzeitig kunstvoll getöpfert sind. Sendungshinweis: "Das Paradies in der Ferne: Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur", 1. Juli, ab 20.15 Uhr in ORF 2
