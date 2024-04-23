Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Paradies in der Ferne

Das Paradies in der Ferne: Sizilien - Blüten, Strand und Meer

ORF2Staffel 1Folge 2vom 23.04.2024
Das Paradies in der Ferne: Sizilien - Blüten, Strand und Meer

Das Paradies in der Ferne: Sizilien - Blüten, Strand und MeerJetzt kostenlos streamen

Das Paradies in der Ferne

Folge 2: Das Paradies in der Ferne: Sizilien - Blüten, Strand und Meer

45 Min.Folge vom 23.04.2024

Sizilien – eine Insel mit atemberaubender Landschaft, einem unglaublichen Reichtum an Kulturpflanzen und vielen liebevoll angelegten Gärten. Karl Ploberger begibt sich auf Entdeckungsreise nach den schönsten blühenden Paradiesen der Insel. Eine extreme Vielfalt erwartet ihn, ein Konglomerat an moderner und künstlerischer Gestaltung, aber auch naturnaher und mediterraner Gartenkunst. Ja sogar in einer beeindruckenden Wüstenlandschaft findet er sich wieder. Der imposante Vulkan Ätna zwischen Meer und Land bildet dabei eine dramatische Kulisse. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Das Paradies in der Ferne
ORF2
Das Paradies in der Ferne

Das Paradies in der Ferne

Alle 1 Staffeln und Folgen