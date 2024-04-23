Das Paradies in der Ferne: Sizilien - Blüten, Strand und MeerJetzt kostenlos streamen
Das Paradies in der Ferne
Folge 2: Das Paradies in der Ferne: Sizilien - Blüten, Strand und Meer
45 Min.Folge vom 23.04.2024
Sizilien – eine Insel mit atemberaubender Landschaft, einem unglaublichen Reichtum an Kulturpflanzen und vielen liebevoll angelegten Gärten. Karl Ploberger begibt sich auf Entdeckungsreise nach den schönsten blühenden Paradiesen der Insel. Eine extreme Vielfalt erwartet ihn, ein Konglomerat an moderner und künstlerischer Gestaltung, aber auch naturnaher und mediterraner Gartenkunst. Ja sogar in einer beeindruckenden Wüstenlandschaft findet er sich wieder. Der imposante Vulkan Ätna zwischen Meer und Land bildet dabei eine dramatische Kulisse. Bildquelle: ORF/Ralph Huber-Blechinger
