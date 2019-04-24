Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 24.04.2019: Wenn zwei sich streiten ...
43 Min.Folge vom 24.04.2019Ab 6
In Marokko fliegen die Fetzen zwischen Nicole und Azan. Die 22-Jährige aus Florida ist entrüstet, weil ihr Verlobter sie ignoriert und nur noch mit Freunden unterwegs ist. Doch seit Nicole fremdgegangen ist, hat Azan keine Lust mehr auf Gespräche. Die Beziehung hängt am seidenen Faden. In Woodstock, Georgia, ist Molly inzwischen ziemlich sauer, dass Luis sich gar nicht um die Hochzeitsvorbereitungen kümmert. Ihr Kleid, ihre Frisur und auch die Feier interessieren den 26-jährigen Dominikaner nicht die Bohne, er organisiert lediglich seinen Junggesellenabschied. Und auch bei Josh aus Arizona und seiner philippinischen Verlobten hängt der Haussegen schief.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.