Folge vom 19.06.2019
Der schönste Tag im LebenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.06.2019: Der schönste Tag im Leben
45 Min.Folge vom 19.06.2019Ab 6
Molly aus Woodstock, Georgia, ist am Boden zerstört: Die 41-Jährige wollte ihren Verlobten aus der Dominikanischen Republik im Rahmen einer romantischen Zeremonie mit Treueschwur heiraten, doch der 26-Jährige hat sich gleich nach Unterzeichnung der Papiere aus dem Staub gemacht. Nun muss sie ihrer Tochter erklären, dass es keine Hochzeit gibt und Luis sie offensichtlich hereingelegt hat. Bei Elizabeth aus Florida und ihrem moldawischen Verlobten Andrei sind es noch sechs Tage bis zur Trauung, doch das Budget ist aufgebraucht - und die Braut hat noch kein Kleid. Und auch David und Thailänderin Annie haben vor der Hochzeit etliche Stolpersteine zu überwinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.