Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 05.06.2019: Smokings für die Trauzeugen
45 Min.Folge vom 05.06.2019Ab 6
Nachdem sich der betrunkene David völlig danebenbenommen hat und es auch noch Probleme mit Annies Visum gab, mussten die zwei bei ihren Freunden ausziehen und sind mittlerweile in Louisville, wo auch Davids Kinder leben. Heute Abend gibt es ein erstes Treffen, denn die Thailänderin kennt die Kids nur vom Telefon. Deshalb ist die Aufregung groß. - Ganz zurecht, wie sich herausstellt, denn Davids Tochter Ashley findet es unmöglich, dass ihr Vater eine 24-Jährige heiratet. In Claremont laufen die Hochzeitsvorbereitungen, doch Spanier David ist nicht mehr sicher, ob Evelyn wirklich seine Traumfrau ist. Vor allem ihre ständigen Diskussionen über Intimität gehen ihm auf die Nerven.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.