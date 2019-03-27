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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Unangenehme Wahrheiten

TLCFolge vom 27.03.2019
Unangenehme Wahrheiten

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 27.03.2019: Unangenehme Wahrheiten

45 Min.Folge vom 27.03.2019Ab 6

Als Mollys Töchter von Luis’ Heiratsantrag und dem Ring erfahren, gehen sie noch mehr auf Abstand. Molly versucht, für gute Stimmung zu sorgen und Olivia, die ältere, für einen gemeinsamen Brautkleidkauf zu gewinnen. Doch dann setzt sich Luis mit einer unbedachten Bemerkung dermaßen in die Nesseln, dass Molly an seinen Qualitäten als Ersatzvater stark zweifelt. Josh aus Arizona und seine schöne Verlobte Aika von den Philippinen genießen inzwischen ihre gemeinsame Zeit, obwohl Joshs bester Freund Joe taktlose Fragen stellt und Aika vorwirft, gezielt nach einem Amerikaner zu suchen. Joshs will Aika indessen bei einer Modelagentur unterbringen.

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