Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 08.05.2019: Kein Versteckspiel mehr
44 Min.Folge vom 08.05.2019
Molly und Luis haben gestern ihren Junggesellenabschied gefeiert, wollten den Abend früh ausklingen lassen, um sich heute um die Hochzeitsvorbereitungen zu kümmern, doch der 26-Jährige schläft am späten Nachmittag immer noch. Er hat sich mit seinen Kumpels in einem Stripclub die Kante gegeben und mit Scheinen um sich geworfen. Die Braut ist stocksauer. David aus Kentucky und seine junge thailändische Verlobte treffen sich mit Chris und Nikki zum Lunch, denn David muss sich dringend entschuldigen: Er war bei der Grillparty wieder einmal völlig betrunken und befürchtet, dass er nun seine Sachen packen und das Haus seiner Freunde verlassen muss.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.