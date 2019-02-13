Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 13.02.2019: Vorsicht Schwiegereltern!
45 Min.Folge vom 13.02.2019Ab 6
Nicole aus Bradenton, Florida, hat ihre Fernbeziehung satt und fliegt heute mit Töchterchen May zu Azan nach Marokko. Der junge Mann hat sich verändert und ist längst nicht mehr so überschwänglich wie am Anfang. Nicole will sehen, ob Azan mit May zurechtkommt und ob er ein guter Vater für sie ist, bevor er nach Amerika kommt, um sie zu heiraten. Auch David aus Kentucky betritt Neuland: Bevor er mit seiner jungen Freundin Annie aus Thailand die Heimreise in die USA antritt, feiern sie in Annies Heimatdorf eine traditionelle Verlobungsparty. David steht unter Druck. Mit den hohen Kosten hatte er nicht gerechnet, und dem 48-Jährigen geht langsam das Geld aus.
