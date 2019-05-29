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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Lügen haben kurze Beine

TLCFolge vom 29.05.2019
Lügen haben kurze Beine

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 29.05.2019: Lügen haben kurze Beine

43 Min.Folge vom 29.05.2019Ab 12

Bei Josh aus Arizona und seiner schönen philippinischen Verlobten Aika sind es nur noch 12 Tage bis zur Hochzeit, doch zwischen den beiden steht noch die Sache mit dem Nachwuchs. Wenn es nach Aika ginge, wäre sie kurz nach der Hochzeit schon schwanger. Josh hat sich aber vor 15 Jahren sterilisieren lassen, und bevor es an die Familienplanung geht, muss abgeklärt werden, ob man die Sterilisation überhaupt erfolgreich rückgängig machen kann. In Georgia läuft inzwischen der Hochzeits-Countdown - doch bei Molly und Luis hängt der Haussegen richtig schief. Molly ist von dem 26-Jährigen Dominikaner inzwischen so genervt, dass sie alles abblasen möchte.

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