Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 03.04.2019: Endlich in Amerika!
44 Min.Folge vom 03.04.2019Ab 6
Elizabeth aus Florida hat eine Wohnung für sich und Andrei gefunden und wartet nun sehnlichst darauf, dass ihr Verlobter aus Moldawien kommt. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Liz graut vor dem Treffen mit ihrem Vater, denn sie befürchtet das Schlimmste. Luis aus der Dominikanischen Republik ist nun 1,5 Monate bei Molly in Georgia, kommt aber mit seiner Rolle als Stiefvater nicht klar. Die 41-Jährige hegt Zweifel, ob es mit ihm klappen wird. Annie aus Thailand packt inzwischen ihre Sachen, um David nach Kentucky zu folgen. Doch ihre Liebe hat gelitten, seit Dave beim Junggesellinnen-Abschied wieder zu viel getrunken und die Kontrolle verloren hat.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.