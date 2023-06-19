Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.06.2023: Mit Pumps in die Pampa
88 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 12
Bilal aus Kansas City ist erfolgreicher Immobilieninvestor und liebt schöne Dinge. Ursprünglich kommt der Muslim aber aus einem Problemviertel und hat sich alleine hochgearbeitet. Seit seiner Scheidung vor sieben Jahren konnte sich Bilal nicht mehr verlieben. Doch jetzt hat er Shaeeda auf Social Media kennengelernt und sie in ihrer Heimat Trinidad und Tobago besucht. Nach nur sieben gemeinsamen Tagen will er die attraktive Yogalehrerin zu sich in die Staaten holen und heiraten. Seine Ex-Frau hat Bedenken, dass Shaeeda den Geschäftsmann nur wegen seines Geldes will. Deshalb will Bilal ihre wahren Gefühle prüfen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.