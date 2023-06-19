Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Mit Pumps in die Pampa

TLCFolge vom 19.06.2023
Mit Pumps in die Pampa

Mit Pumps in die PampaJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 19.06.2023: Mit Pumps in die Pampa

88 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 12

Bilal aus Kansas City ist erfolgreicher Immobilieninvestor und liebt schöne Dinge. Ursprünglich kommt der Muslim aber aus einem Problemviertel und hat sich alleine hochgearbeitet. Seit seiner Scheidung vor sieben Jahren konnte sich Bilal nicht mehr verlieben. Doch jetzt hat er Shaeeda auf Social Media kennengelernt und sie in ihrer Heimat Trinidad und Tobago besucht. Nach nur sieben gemeinsamen Tagen will er die attraktive Yogalehrerin zu sich in die Staaten holen und heiraten. Seine Ex-Frau hat Bedenken, dass Shaeeda den Geschäftsmann nur wegen seines Geldes will. Deshalb will Bilal ihre wahren Gefühle prüfen.

Alle verfügbaren Folgen