Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 11.09.2023: Kalte Füße
88 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12
Emily macht einen Schwangerschaftstest. Patrick verlangt von Thais, dass sie ihrem Vater die Wahrheit sagt. Guillermo bekommt kalte Füße. Sheeda stellt Bilals Beweggründe für die Forderung nach einem Ehevertrag in Frage. Mohamed stellt ein Ultimatum und Miona verrät ein brisantes Geheimnis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.