Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.07.2023: Abschied von der Familie
88 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12
Kobe ist von seinen Gefühlen überwältigt, als er seinen Sohn nach zwei Jahren wieder trifft. Bini und Ari haben nach dem Wein-Eklat eine angespannte Abreise aus Äthiopien. Jibri und Miona versuchen, ein Essen für seine Eltern zuzubereiten. Können sie die beiden Skeptiker für ihre Liebe gewinnen? Thais ist kein Fan von Patricks Bruder John.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.