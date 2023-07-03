Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 03.07.2023: Hausgetrickst
89 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 6
Nachdem Shaeeda und Bilal sich vertragen haben, besuchen die beiden das vermeintliche Haus seiner Mutter. Die beiden machen einen Rundgang, der überraschend endet. Emily und Kobe haben nach zwei Jahren wieder zueinander gefunden und feiern ihr Wiedersehen bei einem eleganten Dinner. Doch während Emily eine heiße Nacht in einem Hotelzimmer geplant hat, will Kobe eigentlich nur seinen Sohn in die Arme schließen. Währenddessen trifft Yve letzte Vorbereitungen für die Ankunft von Mohamed. Doch obwohl sie ihren ägyptischen König auf Händen trägt, kommt es schnell zum Streit.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.