Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.06.2023: Eine heiße Überraschung
88 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 12
Yvette aus New Mexico ist Single-Mutter eines autistischen Sohnes mit Downsyndrom. Die 48-Jährige hatte lange keine Lust auf Dating, doch dann bekam sie eine Social Media-Nachricht von Mohamed. Der attraktive Ägypter ist erst 25 – Yve sieht ihn jedoch als Seelenverwandten, in den sie sich sofort verliebt hat. In ihrem spontan gebuchten Ägypten-Urlaub haben sich die beiden verlobt und wollen nun in den USA heiraten. Muslim Mohamed hat allerdings strenge Regeln aufgestellt und Yve verboten ihre Arme oder Beine in der Öffentlichkeit zu zeigen. So mistet sie ihren Kleiderschrank aus, bevor er ankommt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.