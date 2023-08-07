Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 07.08.2023: Kobe mistet aus
89 Min.Folge vom 07.08.2023Ab 12
Amerikanerin Yve und Ägypter Mohamed haben Zoff. Die 48-Jährige hat keine Lust, sich von ihrem Verlobten kontrollieren zu lassen und befürchtet, dass er seine Gewohnheiten in den Staaten nicht ablegen wird. Trotzdem will sie dem 25-Jährigen einen Gefallen tun und fährt mit ihm in eine Moschee. Mohamed hofft, dass Yve zum Islam konvertieren wird, doch damit beißt er bei ihr auf Granit. In Princeton freut sich Äthiopier Biniyam derweil sehr auf sein Martial Arts-Training, denn er träumt davon, ein professioneller Kämpfer zu werden. Seiner Verlobten Ariela wäre es lieber, er würde sich mehr um die Familie kümmern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.