Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 04.09.2023: Hochzeit vs. Greencard
88 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12
Kobes gut gemeinter Antrag geht fürchterlich schief. Thaís verrät ein großes Geheimnis. Aris Ex ist wieder da und macht Bini eifersüchtig. Shaeeda stellt ihre Zukunft mit Bilal in Frage. Yve und Mohamed streiten sich wegen der Kinder. Die Eltern von Jibri urteilen hart über seine Beziehung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.