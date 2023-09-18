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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Vater oder Verlobter?

TLCFolge vom 18.09.2023
Vater oder Verlobter?

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 18.09.2023: Vater oder Verlobter?

89 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 12

Nachdem sie den Schock über Bilals Ehevertrag halbwegs überwunden hat, lässt Shaeeda das Papier von ihrem Anwalt prüfen und findet Punkte, die fragwürdig sind. Erst wenn alles in ihrem Sinn geklärt ist, will die Yogalehrerin aus Trinidad und Tobago unterschreiben – doch die Hochzeit mit dem Geschäftsmann steht schon vor der Tür. Auch bei Yve und Mohamed hängt der Haussegen schief: Die 48-Jährige muss den Hochzeitstermin verschieben und bringt ihren jungen ägyptischen Verlobten damit so in Rage, dass er sich einen neuen Bürgen für seine Greencard suchen will. – Ein denkbar schlechter Auftakt für ihre Ehe.

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