Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 18.09.2023: Vater oder Verlobter?
89 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 12
Nachdem sie den Schock über Bilals Ehevertrag halbwegs überwunden hat, lässt Shaeeda das Papier von ihrem Anwalt prüfen und findet Punkte, die fragwürdig sind. Erst wenn alles in ihrem Sinn geklärt ist, will die Yogalehrerin aus Trinidad und Tobago unterschreiben – doch die Hochzeit mit dem Geschäftsmann steht schon vor der Tür. Auch bei Yve und Mohamed hängt der Haussegen schief: Die 48-Jährige muss den Hochzeitstermin verschieben und bringt ihren jungen ägyptischen Verlobten damit so in Rage, dass er sich einen neuen Bürgen für seine Greencard suchen will. – Ein denkbar schlechter Auftakt für ihre Ehe.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.