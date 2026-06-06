Der alte Richter (1/12): Die ErbschaftJetzt kostenlos streamen
Der alte Richter
Folge 13: Der alte Richter (1/12): Die Erbschaft
61 Min.Folge vom 06.06.2026
Der pensionierte Oberlandesgerichtsrat Dr. Daniel Westermeier fährt nach Pichelshofen, um sich beim Notar über die Hinterlassenschaft einer Verwandten zu informieren, die in dem Ort ein Haus besessen hatte. Aufgrund eines Schuldscheines ist das Haus dem mächtigsten Mann in Pichelshofen, dem Sägewerksbesitzer Hummel, zugefallen. Dr. Westermeier geht der Sache nach. Bildquelle: Schönbrunn Film/ORF
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