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Der alte Richter

Der alte Richter (1/12): Die Erbschaft

ORF IIIStaffel 1Folge 13vom 06.06.2026
Der alte Richter (1/12): Die Erbschaft

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Der alte Richter

Folge 13: Der alte Richter (1/12): Die Erbschaft

61 Min.Folge vom 06.06.2026

Der pensionierte Oberlandesgerichtsrat Dr. Daniel Westermeier fährt nach Pichelshofen, um sich beim Notar über die Hinterlassenschaft einer Verwandten zu informieren, die in dem Ort ein Haus besessen hatte. Aufgrund eines Schuldscheines ist das Haus dem mächtigsten Mann in Pichelshofen, dem Sägewerksbesitzer Hummel, zugefallen. Dr. Westermeier geht der Sache nach. Bildquelle: Schönbrunn Film/ORF

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