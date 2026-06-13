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Der alte Richter

Der alte Richter (8/12): Die Mineralquelle

ORF IIIStaffel 1Folge 20vom 13.06.2026
Der alte Richter (8/12): Die Mineralquelle

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Der alte Richter

Folge 20: Der alte Richter (8/12): Die Mineralquelle

60 Min.Folge vom 13.06.2026

In Pichelshofen gibt es auch eine Mineralquelle, deren Wirksamkeit aber sehr umstritten ist. Der Gemeindearzt Dr. Ressl soll daher eine genaue medizinische Analyse der Quelle durchführen. Da Hummel an der Quelle finanziell interessiert ist, hetzt er dem alten Doktor seine junge Sekretärin, die Gundl, auf den Hals, die den Arzt "becircen" soll. Es wird höchste Zeit, dass Westermeier eingreift. Neben der Gundl kommt noch der Gauner Kwapil ins Spiel, und es gibt erst Ruhe und Ordnung im Ort, als Westermeier endlich den Kwapil ins Gefängnis bringt. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film

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