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Der alte Richter

Der alte Richter (2/12): Die Bürgermeisterwahl

ORF IIIStaffel 1Folge 14vom 06.06.2026
Der alte Richter (2/12): Die Bürgermeisterwahl

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Der alte Richter

Folge 14: Der alte Richter (2/12): Die Bürgermeisterwahl

61 Min.Folge vom 06.06.2026

Daniel Westermeier ist in Pichelshofen schon so sehr zu Hause, dass er sich auch in die Politik des Städtchens einmischt. Anlass ist die bevorstehende Bürgermeisterwahl, bei der möglichst der alte Bürgermeister Maier, der nur Marionette des reichen Herrn Hummel ist, nicht mehr gewählt werden soll. Westermeier möchte seinen Freund Höllerl zum Bürgermeister gewählt haben, aber dazu muss er erst die Intrigen Hummels überwinden. Dies gelingt ihm und so heißt der neue Bürgermeister von Pichelshofen Höllerl und schon die ersten Maßnahmen Höllerls bestätigen die Richtigkeit der Wahl. Bildquelle: Schönbrunn Film/ORF

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