Der alte Richter (7/12): Der GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Der alte Richter
Folge 19: Der alte Richter (7/12): Der Geburtstag
60 Min.Folge vom 13.06.2026
Unmittelbar vor seinem Geburtstag muss sich der pensionierte Landesgerichtsrat Dr. Daniel Westermeier als Vermittler zwischen der Familie Eder und dem Briefträger Haselmeier bewähren und die Frage klären, ob Bürgermeister Höllerl rechtmäßig verheiratet ist. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film
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