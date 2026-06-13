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Der alte Richter

Der alte Richter (7/12): Der Geburtstag

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 13.06.2026
Der alte Richter (7/12): Der Geburtstag

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Der alte Richter

Folge 19: Der alte Richter (7/12): Der Geburtstag

60 Min.Folge vom 13.06.2026

Unmittelbar vor seinem Geburtstag muss sich der pensionierte Landesgerichtsrat Dr. Daniel Westermeier als Vermittler zwischen der Familie Eder und dem Briefträger Haselmeier bewähren und die Frage klären, ob Bürgermeister Höllerl rechtmäßig verheiratet ist. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film

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