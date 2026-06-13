Der alte Richter (12/12): Das DenkmalJetzt kostenlos streamen
Der alte Richter
Folge 24: Der alte Richter (12/12): Das Denkmal
Pichelshofen hat die Möglichkeit, ein Denkmal zu errichten. Und zwar für den Grafen Bohumil von Pichel, angeblich Gründer der Stadt. Man beauftragt den Bildhauer Peppino Nowak mit der Herstellung des Denkmales, doch da findet sich ein Konkurrent für Nowak: Der Steinmetz Gritsch, der von Huml gefördert, gerne seinen Jugendtraum erfüllt sehen möchte, als Bildhauer zu wirken. Durch Daniels Vermittlung vereinigen sich Nowak und Gritsch zu gemeinsamer Arbeit. Bald stellt sich aber heraus, dass Graf Bohumil gar kein so großer Wohltäter für Pichelshofen war und so kann man sein Denkmal ebenso wenig errichten wie eines für den Dichter Adalbert Stifter, der für Pichelshofen nur böse Worte übrig hatte. Ehe man aber dann das endgültige Denkmal aufstellt, kommt es zur Bekehrung des ewig streitsüchtigen Huml. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film
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