Der alte Richter (10/12): Die VersteigerungJetzt kostenlos streamen
Der alte Richter
Folge 22: Der alte Richter (10/12): Die Versteigerung
60 Min.Folge vom 13.06.2026
Die Witwe Balsam hat der Gemeinde Pichelsdorf eine Villa hinterlassen, die versteigert werden soll. Der alte Fuchs Hummel versucht mit allen Mitteln, den Preis zu drücken. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film
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