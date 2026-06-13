Der alte Richter (11/12): Der junge RichterJetzt kostenlos streamen
Der alte Richter
Folge 23: Der alte Richter (11/12): Der junge Richter
61 Min.Folge vom 13.06.2026
Der Bezirksrichter Raner ist der Sohn einer Frau, die Daniel einmal sehr geliebt hat. Genauso aber hat sie der Hofrat Melnikus geliebt, der darüber zu entscheiden hat, ob der junge Richter zum Kreisgericht kommt, der aber nicht so ohne weiteres bereit ist, den Sohn der Jugendgeliebten vorrücken zu lassen. Bildquelle: ORF/Schönbrunn Film
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