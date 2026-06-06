Der alte Richter (4/12): Die Bahn-AffäreJetzt kostenlos streamen
Der alte Richter
Folge 16: Der alte Richter (4/12): Die Bahn-Affäre
60 Min.Folge vom 06.06.2026
Pichelshofen ist mit der weiten Welt durch eine kleine Kleinbahn verbunden; aber die Bahn soll zum Leidwesen der Pichelshofener seinen Betrieb einstellen. Daniel greift ein. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der alte Richter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3