Der Alte: Im Schatten des ChorsJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge vom 30.04.2026: Der Alte: Im Schatten des Chors
Chorleiter Hendrik Schöffel probt mit seinem Ensemble für einen wichtigen Wettbewerb. Als Schöffel im Anschluss mit Laura Wagner noch ihr Solo durchgehen will, wird er vor deren Augen erschossen. Da nur Eingeweihte wissen können, wo sich Schöffel zur Tatzeit aufgehalten hat, glaubt Hauptkommissar Caspar Bergmann, dass der Schütze aus dem engeren Umfeld des Chors kommt. Die im Körper aufgefundenen Projektile grenzen den Täterkreis weiter ein. Diese Munition wird seit 20 Jahren nicht mehr hergestellt. Besetzung: Thomas Heinze (Caspar Bergmann) Stephanie Stumph (Annabell Lorenz) Yun Huang (Julia Lulu Zhao) Sidonie von Krosigk (Luisa Geiger) Nadja Sabersky (Laura Wagner) Karoline Teska (Freya Schöffel) Linda Stockfleth (Tanja Gebhardt) Thomas Hauser (Benjamin Lauer) Regie: Eva Marel Jura Drehbuch: Christoph Wortberg Bildquelle: ORF/ZDF/Barbara Bauriedl